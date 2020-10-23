Стрим конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес стал одним из самых популярных за всю историю Twitch

Выступление конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес в Twitch, которое состоялось 20 октября, стало одним из самых популярных стримов за всю историю платформы. Об этом сообщил NME.
По данным издания, трансляцию под названием «Among Us» («Среди нас») смотрели одновременно, в среднем, 355 тыс. человек. При этом самое большое число единовременных просмотров, зафиксированное Twitch Tracker, составило 439 тыс. — это 17-й показатель за все время существования Twitch.
Сравниться по популярности с Окасио-Кортес могут Ninja, Drake и Shroud, пишет Тайлер Эрцбергер из ESPN. По числу подписчиков конгрессвумен более чем в четыре раза обгоняет президента США Дональда Трампа (649 тыс. против 143 тыс. человек) и политика Берни Сандерса (159 тыс.).
В сентябре в твиттере нашли «расистский» алгоритм: при автоматической обрезке изображений система ставит на превью преимущественно лицо человека со светлой кожей. В эксперименте использовали в том числе фотографии Александрии Окасио-Кортес.