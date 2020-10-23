Стрим конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес стал одним из самых популярных за всю историю Twitch

Выступление конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес в Twitch, которое состоялось 20 октября, стало одним из самых популярных стримов за всю историю платформы. Об этом сообщил NME.

По данным издания, трансляцию под названием «Among Us» («Среди нас») смотрели одновременно, в среднем, 355 тыс. человек. При этом самое большое число единовременных просмотров, зафиксированное Twitch Tracker, составило 439 тыс. — это 17-й показатель за все время существования Twitch.