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Китайская провинция Хайнань станет демонстрационной базой по борьбе с загрязнением океанов

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:10

Китайская провинция Хайнань станет демонстрационной базой по борьбе с загрязнением океанов, сообщает ТАСС. Соответствующее соглашение подписали управление охраны окружающей среды города Санья и региональный центр Базельской конвенции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно документу, в провинции будут проводить просветительские мероприятия, а также осуществят мониторинг состояния морей. Кроме того, китайские ученые разработают инновационные способы по борьбе с загрязнением вод — предполагается, что в дальнейшем их смогут использовать в других странах мира.

Основная задача проекта — сокращение пластикового мусора в океанах. Первым шагом на пути к этому стала обязательная сортировка бытовых отходов, которую ввели в октябре в четырех населенных пунктах Хайнаня — Хайкоу, Санье, Саньше и Даньчжоу.

В этих городах организовали центры сортировки отходов на базе государственных и партийных институтов, школ, магазинов, торговых центров и жилых районов. Они помогут гражданам научиться классифицировать и перерабатывать мусор — вся инфраструктура для этого будет готова в регионе к 2022 году.

Ранее Китай начал вводить запреты на использование неразлагаемого пластика. В России в прошлом году подобную инициативу поддержали в Госдуме, Роспотребнадзоре и Минприроды, свой план отказа от пластика представил Гринпис.

Также Гринпис сообщал, что большинство мусора на пляжах Байкала — одноразовый пластик, пластиковый пакет обнаружили даже на дне Марианской впадины, а в снегах Арктики очень много частиц микропластика (он уже может составлять четверть рациона белых медведей).

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