Вышел трейлер вестерна «Новости со всех концов света» с Томом Хэнксом

В вестерне, основанном на романе Полетт Джилс, Хэнкс сыграл ветерана Гражданской войны и журналиста капитана Джефферсона Кайла Кидда. По сюжету, герой Хэнкса встречает на своем пути 10-летнюю девочку Джоанну из индейского племени кайова — и решает сопроводить ребенка в путешествии к ее родным.

Киностудия Universal Pictures опубликовала трейлер нового фильма Пола Гринграсса «Новости со всех концов света», главную роль в котором исполнил двукратный лауреат «Оскара» Том Хэнкс .

«Новости со всех концов света» разворачивается в горько разделенном, опасном мире, и это путешествие, полное открытий, как для капитана Джефферсона Кайла Кидда, так и для девочки Джоанны. Оба персонажа по-своему потеряны и ищут свое место. Именно это придает их путешествию огромную эмоциональную силу», — говорит Гринграсс.

По словам режиссера, Кидду и Джоанне предстоит пережить великие приключения, преодолеть опасности и прийти к искуплению. Премьера фильма в России пройдет 7 января 2021 года.

В августе стало известно о желании Тома Хэнкса вновь поработать с режиссером Робертом Земекисом — на этот раз над «Пиноккио». В картине актер может сыграть роль Джепетто.