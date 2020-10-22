Нидерландский исследователь взломал твиттер Дональда Трампа. Он подобрал пароль с пятой попытки

Нидерландский специалист в области компьютерной безопасности Виктор Геверс взломал твиттер-аккаунт президента США Дональда Трампа, подобрав пароль с пятой попытки. Об этом сообщила нидерландская газета Volkskrant.

Исследователь обнаружил, что у страницы Трампа в соцсети невероятно простой пароль — он состоит из первых букв лозунга его предвыборной кампании «Make America Great Again 2020!» (maga2020!). Кроме того, в аккаунте президента не настроена двухшаговая система аутентификации, при которой соцсеть отправляет запрос с подтверждением о входе на телефон.

Геверс сообщил правительственным службам США об уязвимости твиттера Трампа. После этого защиту аккаунта президента усилили. «В субботу я внезапно увидел, что в аккаунте включена двухэтапная проверка», — сказал Геверс. По его мнению, ранее страница Трампа была недостаточно защищена из‑за возраста политика.

«Трампу за 70 — пожилые люди чаще отключают двухэтапную проверку, потому что считают ее сложной. Это касается, например, моей мамы. Цифровая безопасность более очевидна для нового поколения», — считает специалист.

Летом хакеры совершили самую масштабную атаку на Twitter: они взломали аккаунты сразу нескольких знаменитостей — Билла Гейтса, Илона Маска, Канье Уэста, Джеффа Безоса, Барака Обамы и Джо Байдена.