Производителя оксиконтина оштрафовали на рекордную сумму. Препарат вызывал опиоидную зависимость

Министерство юстиции США оштрафовало фармацевтическую компанию Purdue Pharma на рекордную сумму в 8,34 млрд долларов, сообщил The Washington Post.

Причиной штрафа стал препарат оксиконтин, который выпускала Purdue Pharma. Производителя обвинили в том, что он скрывал от потребителей возможную опиоидную зависимость от препарата, а также подкупал врачей, чтобы те рекомендовали оксиконтин пациентам вместо более безопасных лекарств.

Оксиконтин спровоцировал «опиодиный кризис» в стране, во время которого от опиоидных передозировок умерли 760 тыс. человек — это случилось в конце 2000-х — середине 2010-х годов.

Недавно стало известно, что американский актер Адам Драйвер сыграет опиоидного наркомана в триллере под названием «65», который снимут Скотт Бек и Брайан Вудс.