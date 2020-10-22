перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Нидерландский исследователь взломал твиттер Дональда Трампа. Он подобрал пароль с пятой попытки 22:57
Вышел трейлер продолжения сериала «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана 22:45
Производителя оксиконтина оштрафовали на рекордную сумму. Препарат вызывал опиоидную зависимость 22:24
Том Холланд/Instagram Том Холланд показал себя в образе Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted
Том Холланд показал себя в образе Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted 21:54
Тим Бертон может спродюсировать и поставить сериальный ремейк «Семейки Аддамс» 21:52
В Техасе социальным работникам разрешили отказывать в помощи ЛГБТ-людям и инвалидам 21:30
Ученые: в 2019 году почти полмиллиона младенцев умерли в первый месяц жизни из‑за грязного воздуха 21:18
Tyler, the Creator назвал свои любимые музыкальные альбомы и фильмы 21:02
TASS/YouTube «Могли бы и не выпускать»: Путин заявил, что лично попросил выпустить Навального за границу
«Могли бы и не выпускать»: Путин заявил, что лично попросил выпустить Навального за границу 20:32
В выборах в Одессе примут участие артисты «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу» 20:22
Ефремову смягчили приговор, вышел новый клип Nas и другие новости дня 20:15 Дайджест
В Находке произошел крупный разлив нефтепродуктов 19:54
В Московской области появились серийные догхантеры. Уже погибли несколько собак 19:31
Рэперы тусуются в фотоальбоме в новом клипе Nas «Replace Me» 18:31
Aminé/YouTube Aminé возвращается родной район Портленда в клипе «Woodlawn»
Aminé возвращается родной район Портленда в клипе «Woodlawn» 18:15
Театр на Таганке будет продавать билеты за 500 тыс. рублей для тех, кто хочет прийти без маски 18:00
Нина Кравиц и Solomun присоединились к лайнапу фестиваля Exit 17:32
Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову до 7,5 лет колонии 17:15
Вышел первый трейлер мюзикла «Выпускной» от Райана Мерфи. В нем играют Мерил Стрип и Николь Кидман 17:08
Город Дно стал самым матерящимся в России 17:05
Отключить рекламу

Вышел трейлер продолжения сериала «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана

Анастасия Цой
Сегодня в 22:45

Вышел трейлер продолжения сериала «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана. Второй сезон выйдет 15 января 2021 года на Apple TV+.

Первый сезон вышел в ноябре 2019 года и рассказывал о супругах, которые переживают смерть своего трехмесячного ребенка. Станислав Зельвенский написал для «Афиши Daily» рецензию после первых трех серий, также мы разбирали фанатские теории и разговаривали со сценаристом, режиссером и актерами.

Сюжет второго сезона пока не раскрывается. В сериале снялись Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily
Люди
М. Шьямалан
Нелл Фри
Станислав Зельвенский
Тоби Кеббелл
Руперт Гринт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить