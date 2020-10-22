В Техасе социальным работникам разрешили отказывать в помощи ЛГБТ-людям и инвалидам, сообщает The Texas Tribune.

Соответствующие изменения были внесены в кодекс поведения соцработников. Профессиональная организация социальных работников назвала это решение властей «невероятно обескураживающим».

По мнению исполнительного директора техасского отделения Национальной ассоциации соцработников Уилла Фрэнсиса, власти лишили граждан защиты от дискриминации. Соцработник Стивен Паркс из Хьюстона назвал изменение правил «профессиональным и личным ударом в живот».

«Теперь существует серая зона между тем, что разрешено законом, и тем, что этически ответственно. Закон никогда не должен позволять социальному работнику легально делать неэтичные вещи», — сказал Паркс.

Весной «Левада-центр» исследовал отношение россиян к ЛГБТ-движению и феминизму. Редакторка «Открытых» Мария Лацинская объяснила, как такие опросы влияют на общество.