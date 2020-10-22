Тим Бертон может спродюсировать и поставить сериальный ремейк «Семейки Аддамс»

Режиссер Тим Бертон планирует поработать над многосерийным игровым ремейком «Семейки Аддамс». Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Deadline.

По данным издания, он ведет переговоры с MGM TV и собирается не только продюсировать проект, но и самостоятельно поставить все эпизоды. Предположительно, действие сериала развернется в наше время, а центральным персонажем станет Уэнздэй Аддамс, глазами которой будет показан 2020 год.

Сценаристами выступят Альфред Гоф и Майлс Миллар. На данный момент проектом заинтересованы несколько стриминговых платформ, но главным претендентом на покупку считается Netflix.

Изначально «Семейка Аддамс» была серией комиксов Чарльза Аддамса, которая публиковалась в журнале The New Yorker. В 1960-е годы на основе комиксов сняли комедийный сериал, а в 1990-е годы — два фильма. В 2019 году вышел полнометражный мультфильм «Семейка Аддамс».

Недавно вышел тизер второй части мультфильма. Продолжение должно выйти в октябре следующего года.