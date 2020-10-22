Ученые: в 2019 году почти полмиллиона младенцев умерли в первый месяц жизни из‑за грязного воздуха

Около 476 тыс. младенцев в 2019 году умерли в первый месяц жизни из‑за загрязнения воздуха. Об этом говорится в отчете специалистов Международного института воздействия на здоровье и Института показателей и оценки здоровья.

Эксперты уточнили, что из этого числа 64% младенческих смертей связаны с загрязнением воздуха в домашних условиях, причина остальных случаев — атмосферные загрязнения.

Ухудшение качества воздуха может вызвать преждевременные роды у женщин и низкую массу тела у новорожденного, отмечают исследователи. В свою очередь, младенцы, которые рождаются слишком рано и имеют слишком маленькую массу тела, в будущем подвергаются инфекциям нижних дыхательных путей, диарейным заболевания, повреждению и воспалению головного мозга, заболеваниям крови и желтухе.

Низкая масса тела при рождении и преждевременные роды являются основными факторами риска смерти в первый месяц жизни. Это — причина примерно 1,8 млн случаев смерти младенцев во всем мире.