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Ученые: в 2019 году почти полмиллиона младенцев умерли в первый месяц жизни из‑за грязного воздуха

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:18

Около 476 тыс. младенцев в 2019 году умерли в первый месяц жизни из‑за загрязнения воздуха. Об этом говорится в отчете специалистов Международного института воздействия на здоровье и Института показателей и оценки здоровья.

Эксперты уточнили, что из этого числа 64% младенческих смертей связаны с загрязнением воздуха в домашних условиях, причина остальных случаев — атмосферные загрязнения.

Ухудшение качества воздуха может вызвать преждевременные роды у женщин и низкую массу тела у новорожденного, отмечают исследователи. В свою очередь, младенцы, которые рождаются слишком рано и имеют слишком маленькую массу тела, в будущем подвергаются инфекциям нижних дыхательных путей, диарейным заболевания, повреждению и воспалению головного мозга, заболеваниям крови и желтухе.

Низкая масса тела при рождении и преждевременные роды являются основными факторами риска смерти в первый месяц жизни. Это — причина примерно 1,8 млн случаев смерти младенцев во всем мире.

© stateofglobalair.org

Считается, что отрицательное влияние, которое загрязненный воздух оказывает на беременную женщину и ее плод, аналогично курению табака. Низкому весу ребенка при рождении и преждевременным родам также могут поспособствовать другие факторы: беременность двойней или тройней, хронические заболевания матери, курение или недоедание. Женщины в странах с низким уровнем социально-демографического развития особенно подвержены риску неблагоприятных исходов родов.

Самое высокая смертность младенцев, связанная с загрязнением воздуха, — в странах, где используется твердое топливо (например, уголь или дрова). В Африке, к югу от Сахары, около 80% из почти 236 тыс. младенческих смертей в первый месяц жизни связаны с загрязнением воздуха в домашних условиях. В Южной Азии другие цифры: 50% из 186 тыс.

В 2019 году в России от загрязнения воздуха умерли 209 новорожденных, в Украине — 91, в Беларуси — 12, в Казахстане — 142. В США это значение равно 521, в Канаде — 42, в Японии — 22, а в Китае — 7230. В Конго погибли 12,7 тыс. новорожденных, а в Индии — 116 тыс.

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