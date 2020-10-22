В выборах в Одессе примут участие артисты «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу»

В предстоящих выборах мэра и членов городского совета Одессы примут участие создатель «Маски-шоу» Георгий Делиев и ведущий «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов, сообщила «Медуза».

Делиев баллотируется в городской совет от «Украинской морской партии», а Филимонов выдвигает свою кандидатуру на пост мэра от партии «Слуга народа». Кроме того, на выборы мэра зарегистрировался Дарт Вейдер от партии «Блок Дарта Вейдера», а также четыре однофамильца Филимонова и еще два Зеленских — Василий и Александр.

Помимо них в выборах мэра поучаствуют Сергей Кивалов, Евгений Червоненко, Эдуард Гурвиц и Николай Скорик. Голосование назначено на 25 октября.