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Ефремову смягчили приговор, вышел новый клип Nas и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:15

Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову до 7,5 лет колонии из‑за выплаты актером компенсаций потерпевшим. Сам Ефремов заявил, что хочет поставить погибшему Сергею Захарову памятник.

Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции. «На их стороне есть то, что невозможно победить грубой силой, — правда», — пояснил председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

В России за сутки выявили 15 971 случай коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 463 306.

В Петербурге ввели временный запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00. Транспортным компаниям разрешили отказывать в проезде пассажирам без масок и перчаток.

Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Это стало возможным после того, как в 2019 году в стране поменялось законодательство.

В Красноярске суд приговорил к восьми годам колонии местного жителя, облившего из баллончика сотрудников ФСБ. Он распылил перцовый газ после того, как силовики в гражданском, не представившись, задержали его в собственном подъезде.

Сын фигуранта дела Фургала Тимур Карепов рассказал о том, что его избили, чтобы заставить замолчать. Карепов-младший связал нападение с его словами о Владимире Першине — бывшем хабаровском силовике, который проходит по делу Фургала свидетелем.

В РПЦ прокомментировали слова папы римского о гей-браках. Позиция понтифика не нашла поддержки у главы правозащитного центра Всемирного русского народного собора Романа Силантьева, который назвал позицию папы «сильным шагом в сторону деградации».

Умер научный скептик и иллюзионист Джеймс Рэнди. Ему было 92 года.

Ирина Шихман взяла интервью у Светланы Тихановской. В новом выпуске программы «А поговорить?» лидер белорусской оппозиции рассказала, почему, с ее точки зрения, силовики и чиновники поддерживают Александра Лукашенко.

Город Дно Псковской области стал самым матерящимся в России. В топ-3 также попали Краснодар и Москва.

Американский рэпер Aminé выпустил клип на трек «Woodlawn» с его нового альбома «Limbo», а хип-хоп-исполнитель Nas поделился видео на песню «Replace Me» — свою совместную работу с Big Sean и Don Toliver.

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