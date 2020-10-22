«Могли бы и не выпускать»: Путин заявил, что лично попросил выпустить Навального за границу

Президент России Владимир Путин заявил, что лично способствовал тому, чтобы оппозиционного политика Алексея Навального выпустили на лечение в Германию. Об этом пишет «Медуза».

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал», — сказал Путин.

Он также добавил, что если бы Навального отравили в России, то ему бы не дали уехать за границу.

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова принимать участие в международном расследовании, и выразил сожаление, что Германия не отвечает на запросы российских правоохранительных органов. «Сказали, что нашли следы «Новичка», передали данные в ОЗХО, а потом нам сказали, что это не «Новичок», так «Новичок» или не «Новичок»?» — отметил президент.

После того как Алексей Навальный пришел в себя, он несколько раз говорил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Впрочем, российские власти вообще не верят в отравление оппозиционера: Министерство иностранных дел допустило, что отравление могло быть постановкой, а в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.