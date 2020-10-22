В Находке произошел крупный разлив нефтепродуктов

В Приморском крае в бухте города Находка произошел крупный разлив предположительно нефтепродуктов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правительство края.
В водах залива, рядом с территорией Приморского судоремонтного завода, обнаружили характерные цветные пятна и топливную пленку — о загрязнении городской бухты сообщили в соцсетях жители Находки.
Источник загрязнения пока неизвестен. Росприроднадзор уже взял пробы воды из акватории и канализационных стоков. Также специалисты обследуют близлежащие к бухте территории. Когда будут известны результаты исследования, не сообщается.
«Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе, установки боновых заграждений», — рассказали в министерстве природных ресурсов и окружающей среды Приморского края.
В начале октября на Камчатке произошла экологическая катастрофа: в воду попали некие вещества, из‑за которых вода в океане изменила цвет, а морские обитатели массово погибли. Загрязнение может угрожать знаменитым вулканам Камчатки.