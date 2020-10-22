В Находке произошел крупный разлив нефтепродуктов

В Приморском крае в бухте города Находка произошел крупный разлив предположительно нефтепродуктов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правительство края.

В водах залива, рядом с территорией Приморского судоремонтного завода, обнаружили характерные цветные пятна и топливную пленку — о загрязнении городской бухты сообщили в соцсетях жители Находки.