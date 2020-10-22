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В Московской области появились серийные догхантеры. Уже погибли несколько собак

Анастасия Цой
Сегодня в 19:31

В Одинцовском районе Московской области появились серийные догхантеры. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Опубликовано видео с уличной камеры наблюдения, на котором запечатлены подозреваемые. Две женщины (предположительно, мать и дочь) раскладывают на улице — на обочинах и возле ворот домов — неизвестное вещество.

Жертвами догхантеров стали уже несколько собак, в том числе две итальянские овчарки ведущей программы «Экстренный вызов 112» на РЕН ТВ Елены Крайт. По словам женщины, животные нашли яд на территории дома, то есть вещество могли перекинуть через забор.

Телеведущая обратилась в полицию, где ей сказали, что это уже не первый подобный случай: ранее было написано три заявления. Сейчас правоохранители ищут отравителей.

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