Театр на Таганке будет продавать билеты за 500 тыс. рублей для тех, кто хочет прийти без маски

Театр на Таганке будет продавать билеты за 500 001 рубль для тех посетителей, которые хотят прийти на спектакль без защитной маски. Об этом сообщается в социальных сетях театра.

В эту сумму автоматически включен возможный штраф театру за несоблюдение масочного режима. Сам спектакль для такого зрителя будет стоит всего один рубль, ведь «в конце концов, искусство должно быть доступным».

«В особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя», — рассказали в театре.

Правда, даже по этому билету в театр не пустят без справки об отсутствии коронавируса.

С 19 октября войти в московские учреждения культуры можно только по электронным билетам. Кроме того, с этой даты попасть в бары, клубы и другие заведения, работающие ночью, можно только при регистрации номера телефона.