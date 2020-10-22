Знаменитые вулканы на Камчатке пострадали из‑за экологической катастрофы. Они входят в список ЮНЕСКО

Загрязнение океана у берегов Камчатки нанесло ущерб объекту всемирного наследия ЮНЕСКО — «Вулканам Камчатки». Об этом сообщил Гринпис.

По данным природоохранной организации, из‑за экологической катастрофы пострадала значительная часть объекта. В районе острова Уташуд в акватории Южно-Камчатского заказника и на западном побережье рядом с поселком Озерновский обнаружено множество погибших морских животных.

«Вулканы Камчатки» — один из двух объектов ЮНЕСКО в России и нескольких в мире, которые включены в список по всем четырем критериям. Один из них — «объект должен включать природные ареалы, наиболее важные и значительные с точки зрения сохранения биологического разнообразия, в том числе ареалы обитания исчезающих видов, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки и охраны природы». Воды Южно-Камчатского заказника богаты как раз такими видами», — говорится в сообщении Гринпис.

Теперь же, после массовой гибели подводных животных, представители этих видов находятся под угрозой исчезновения. В их числе каланы («морские выдры»), которые питаются морскими ежами.

Представители Гринписа предупреждают, что из‑за экологического бедствия часть территории Южно-Камчатского природного парка, входящая в объект ЮНЕСКО, может попасть в список всемирного наследия в опасности.

О том, что загрязнение воды у берегов Камчатки угрожает вулканам, в Гринписе сообщили 5 октября. Тогда активисты обнаружили пятно, которое направлялось от акватории Халактырского пляжа на юг полуострова.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. В РАН в качестве одной из наиболее вероятных причин случившегося назвали токсичные водоросли.