перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Maruv, Женя Любич и Rozhden разбирают любимые треки в новом подкасте «Яндекс.Практикума» 16:35
Блогер Алена Ефремова потребовала возбудить уголовное дело на избившего ее стримера Mellstroy 16:33
Пингвины-геи украли яйцо у пингвинов-лесбиянок. И это уже не в первый раз! 16:21
Знаменитые вулканы на Камчатке пострадали из‑за экологической катастрофы. Они входят в список ЮНЕСКО 16:10
Музей Москвы В Музее Москвы открылась выставка эротических фарфоровых статуэток XIX века
В Музее Москвы открылась выставка эротических фарфоровых статуэток XIX века 15:51
Умер научный скептик и иллюзионист Джеймс Рэнди 15:37
Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России 15:33
«Это сильный шаг в сторону деградации»: в РПЦ прокомментировали слова папы римского о гей-браках 15:04
Робот-курьер от «Яндекса» начнет доставлять еду в бизнес-центры 14:57
«А поговорить?»/YouTube Ирина Шихман взяла интервью у Светланы Тихановской для своей программы «А поговорить?»
Ирина Шихман взяла интервью у Светланы Тихановской для своей программы «А поговорить?» 14:35
Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции 14:33
В Нью-Йорке нашли пропавшую 60 лет назад картину Джейкоба Лоуренса. Ее отыскала посетительница музея 14:17
Красноярца, облившего из баллончика не представившихся силовиков, приговорили к 8 годам колонии 13:53
В Петербурге запретили работу баров и кафе в ночное время 13:49
Candyman/Twitter Релиз хоррора «Кэндимен» снова отложили. Картина выйдет летом 2021 года
Релиз хоррора «Кэндимен» снова отложили. Картина выйдет летом 2021 года 13:05
«Так будет не всегда»: российские психологи написали книгу о домашнем насилии 13:03
«Таксовичкоф», Ralient и «Старлайн» протестировали отечественный беспилотный автомобиль 12:56
Застройщик попался на видеослежке за жильцами многоэтажки 12:14
Zara выпустила парфюмерную воду с ароматом книжного магазина 11:28
Marco Testi/Unsplash В Петербурге пассажиров без масок перестанут пускать в общественный транспорт
В Петербурге пассажиров без масок перестанут пускать в общественный транспорт 11:11
Отключить рекламу

Знаменитые вулканы на Камчатке пострадали из‑за экологической катастрофы. Они входят в список ЮНЕСКО

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:10

Загрязнение океана у берегов Камчатки нанесло ущерб объекту всемирного наследия ЮНЕСКО — «Вулканам Камчатки». Об этом сообщил Гринпис.

По данным природоохранной организации, из‑за экологической катастрофы пострадала значительная часть объекта. В районе острова Уташуд в акватории Южно-Камчатского заказника и на западном побережье рядом с поселком Озерновский обнаружено множество погибших морских животных.

«Вулканы Камчатки» — один из двух объектов ЮНЕСКО в России и нескольких в мире, которые включены в список по всем четырем критериям. Один из них — «объект должен включать природные ареалы, наиболее важные и значительные с точки зрения сохранения биологического разнообразия, в том числе ареалы обитания исчезающих видов, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки и охраны природы». Воды Южно-Камчатского заказника богаты как раз такими видами», — говорится в сообщении Гринпис.

Теперь же, после массовой гибели подводных животных, представители этих видов находятся под угрозой исчезновения. В их числе каланы («морские выдры»), которые питаются морскими ежами.

Представители Гринписа предупреждают, что из‑за экологического бедствия часть территории Южно-Камчатского природного парка, входящая в объект ЮНЕСКО, может попасть в список всемирного наследия в опасности.

О том, что загрязнение воды у берегов Камчатки угрожает вулканам, в Гринписе сообщили 5 октября. Тогда активисты обнаружили пятно, которое направлялось от акватории Халактырского пляжа на юг полуострова.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. В РАН в качестве одной из наиболее вероятных причин случившегося назвали токсичные водоросли.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
ЮНЕСКО
СКР
МВД
РАН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить