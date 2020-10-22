Пингвины-геи украли яйцо у пингвинов-лесбиянок. И это уже не в первый раз!

Это происходит уже не в первый раз: в прошлом году те же самые пингвины стащили яйцо у другой однополой пары. Правда, тогда из него так никто и не вылупился. Спустя год пингвины предприняли вторую попытку и теперь по очереди высиживают украденное яйцо.

Пара пингвинов-геев из нидерландского зоопарка украла яйцо у пингвинов-лесбиянок. Об этом пишет The Daily Mail.

По словам сотрудников зоопарка, пингвины-лесбиянки скоро начнут вить новое гнездо и попытаются отложить еще одно яйцо взамен украденного.

Гомосексуальные отношения между пингвинами не редкость. В 2018 году пара пингвинов-геев из датского зоопарка похитила детеныша у своих гетеросексуальных собратьев, а в 2019 году пингвины-гомосексуалы из Лондона присоединились к месяцу прайда.

Также известна гей-пара пингвинов из Австралии: два года назад у них вылупился птенец, а потом они усыновили второе яйцо.