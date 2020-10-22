В Музее Москвы открылась выставка эротических фарфоровых статуэток XIX века

Помимо уникальных предметов из кожи (обуви, элементов снаряжения воинов XVI века), в музее покажут коллекцию эротических фарфоровых статуэток XIX века, найденных в этом году во время раскопок в Хамовниках.

В Музее Москвы и его филиалах — Музее археологии Москвы и Музее истории Лефортово — открылась выставка «И другие культурные ценности».

Статуэтки принадлежали театральному капельдинеру Фоме Злову. Судя по всему, собирать их было его хобби. «Свой жизненный путь фигурки закончили на дне помойной ямы, куда их выбросили за ненадобностью в конце XIX столетия, возможно, уже после смерти владельца.

Впоследствии участок продали, в начале XX века на этом месте построили большой доходный дом, а театральный капельдинер со своим забавным хобби был забыт. Но археологические раскопки, проводившиеся в Хамовниках в 2020 году, вытащили на свет эту старую историю», — рассказывают в Музее Москвы.

Эту коллекцию можно увидеть с 22 октября 2020 года до 31 января 2021 года.