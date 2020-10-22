В Музее Москвы открылась выставка эротических фарфоровых статуэток XIX века

В Музее Москвы и его филиалах — Музее археологии Москвы и Музее истории Лефортово — открылась выставка «И другие культурные ценности».
Помимо уникальных предметов из кожи (обуви, элементов снаряжения воинов XVI века), в музее покажут коллекцию эротических фарфоровых статуэток XIX века, найденных в этом году во время раскопок в Хамовниках.
Статуэтки принадлежали театральному капельдинеру Фоме Злову. Судя по всему, собирать их было его хобби. «Свой жизненный путь фигурки закончили на дне помойной ямы, куда их выбросили за ненадобностью в конце XIX столетия, возможно, уже после смерти владельца.
Впоследствии участок продали, в начале XX века на этом месте построили большой доходный дом, а театральный капельдинер со своим забавным хобби был забыт. Но археологические раскопки, проводившиеся в Хамовниках в 2020 году, вытащили на свет эту старую историю», — рассказывают в Музее Москвы.
Эту коллекцию можно увидеть с 22 октября 2020 года до 31 января 2021 года.