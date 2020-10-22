В Петербурге запретили работу баров и кафе в ночное время

В Петербурге ввели временный запрет на работу заведений общепита в ночное время — с 23.00 до 6.00. Ограничения будут действовать до 29 ноября, говорится на сайте городской администрации.

Также запрещена работа детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров, расположенных в магазинах, ресторанах и кафе. Пассажиров в общественном транспорте обязали носить маски и перчатки. Контролировать это должен перевозчик.

Всем организациям и ИП нужно получить QR-код, подтверждающий их соответствие стандартам Роспотребнадзора, и разместить его на видном месте. Максимальное количество работников рекомендовано перевести на удаленку.

О планах ввести комендантский час для петербургских заведений стало известно 19 ноября. «Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23.00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — пояснил тогда его смысл вице-губернатор Евгений Елин.

В Петербурге за все время зарегистрировали 54 668 пациентов с COVID-19. Из них 34 897 человек выздоровели, 3533 — умерли. По количеству выявленных случаев город занимает третье место в России после Москвы (381 430) и Подмосковья (82 304).

Согласно исследованию «Яндекса», пандемия изменила образ жизни петербуржцев меньше, чем у жителей других городов мира. Привычная активность в Петербурге сохранилась на 91%, что соответствует показателям Стамбула и Стокгольма, которые делят с ним первые строчки. Для сравнения, в Москве активность снизилась до 80%, а в Мельбурне и Лос-Анджелесе — до 45%.