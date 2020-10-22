Релиз хоррора «Кэндимен» снова отложили. Картина выйдет летом 2021 года

Сценарий к фильму написал Джордан Пил , чьи фильмы «Прочь» и «Мы» в немалой степени посвящены теме расового неравенства. Главную роль в нем исполнил Яхья Абдул-Матин II. В актерский состав также вошли Тони Тодд, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго , Ванесса Эй Уильямс и Тейона Паррис.

Премьеру картины переносили уже дважды: изначально релиз был намечен на июнь 2020 года, затем его перенесли на октябрь. Создателям предлагали выпустить слэшер на стриминг-сервисах, однако они настояли на широком прокате, пусть и отложенном.

«Кэндимен» — экранизация рассказа британского писателя Клайва Баркера «Запретное». Оригинальный фильм 1992 года рассказывает о призраке раба, которого линчевали на плантациях в 1800-х годах — его дух возвращается много лет спустя и начинает мстить.