«Таксовичкоф», Ralient и «Старлайн» протестировали отечественный беспилотный автомобиль

Сервис по заказу такси «Таксовичкоф», производитель оборудования для защиты автомобилей «Старлайн» и разработчик искусственного интеллекта Ralient начали испытывать беспилотный легковой автомобиль. Об этом говорится на сайте «Таксовичкоф».

Автомобиль создан на базе «Старлайна». Тестовый заезд прошел в Петербурге. Беспилотник смог распознавать припаркованные машины, оценивать их размер и определять расстояние до них без использования радаров или лидаров. Кроме того, беспилотный автомобиль продемонстрировал умение объезжать транспортные средства.

Отказ от детекторов стал возможен благодаря использованию модуля трехмерного распознавания. Это позволило снизить стоимость разработки беспилотника в несколько раз. Модуль может распознавать объекты при помощи одной лишь камеры и без использования других приборов.

Испытуемый автомобиль каждую секунду просчитывает миллионы вариантов развития ситуации на дороге, объясняют создатели. Беспилотник способен работать в любом климате и при любой погоде — от –20 до +50 градусов.

«Рост числа беспилотных автомобилей снизит смертность и позволит нашим детям жить в безопасном мире, где можно будет не бояться неадекватных или пьяных водителей. Мы сможем сделать безопасными не только центральные города России с хорошей инфраструктурой, а всю страну. В этом особенность нашей технологии», — рассказал генеральный директор Ralient Артем Кривич.

Как обещают разработчики, максимальная скорость беспилотного автомобиля в перспективе составит 110 километров в час. К 2023 году компания планирует выпустить для продажи до тысячи беспилотников.