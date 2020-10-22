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Застройщик попался на видеослежке за жильцами многоэтажки

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:14

ГК «ПИК» уличили в видеослежке за жильцами многоэтажного года в ЖК «Жемчужина Зеленограда». О том, что запись с уличных камер транслировалась в интернет, люди узнали из телеграм-канала, посвященного жизни дома.

«На сайте ГК «ПИК» оператор развлекается, наводит камеру прямой трансляции в окна, увеличивает. Рассматривает заселенные квартиры», — говорится в сообщении.

Видеокамера была направлена на дом таким образом, что в кадр попадали квартиры, где горел свет и окна не были закрыты шторами. Запись транслировалась в прямом эфире на официальном сайте застройщика. На ней можно было рассмотреть людей и детали интерьеров.

Жильцы незамедлительно написали в поддержку и сообщили о произошедшем участковому. Вскоре видеоматериалы были удалены, а трансляция — закрыта.

В разговоре с РИА «Новости» представитель ГК «ПИК» сообщил, что камеру установили «с учетом строгого соблюдения прав жителей на неприкосновенность частной жизни». По его словам, она ведет трансляцию со стройки школы и детского сада, которые находятся на территории ЖК. Однако из‑за технических неполадок ракурс съемки поменялся. Жильцы словам застройщика не поверили и заявили, что кто‑то снимал происходящее в квартирах специально.

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