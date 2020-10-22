Zara выпустила парфюмерную воду с ароматом книжного магазина

Испанский бренд Zara представил новую парфюмерную воду «Liaison in Lisbon» с ароматом книжного магазина. В нем соединились ноты сливы, клубники и пачули.

«Попадая в это невероятное место, вы теряете счет времени. Все началось с того дня, когда отец впервые привел меня сюда и предложил выбрать книгу. С тех пор это стало традицией. Каждую неделю мы приходили в книжный магазин и наслаждались огромным разнообразием книг, ожидающих, когда же их прочтут», — пишет автор аромата, парфюмер Ане Айо.

Купить аромат можно в онлайн-магазине Zara. Флакон объемом 100 мл обойдется в 1799 рублей.

Ранее Demeter вместе с сервисом доставки домашней еды для собак «Счастливый животик» выпустили парфюм с ароматом космоса. Новинка была представлена к 60-летию полета Белки и Стрелки.