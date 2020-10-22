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В Петербурге пассажиров без масок перестанут пускать в общественный транспорт

Семён Гудошников
Сегодня в 11:11

Власти Петербурга разрешили транспортным компаниям отказывать в проезде пассажирам без масок и перчаток. Правило касается как поездок в общественном транспорте, так и такси и начнет действовать с 26 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

Водители, кондукторы и таксисты также обязаны носить средства индивидуальной защиты. Водители могут ехать без маски лишь в автомобиле, в котором нет пассажиров, и при условии, что его салон продезинфицируют.

Кроме того, с 26 октября в городе обещают увеличить число рейдов по выявлению нарушителей масочного режима.

В Петербурге за все время зарегистрировали 54 668 пациентов с COVID-19. Из них 34 897 человек выздоровели, 3533 — умерли. По количеству выявленных случаев город занимает третье место в России после Москвы (381 430) и Подмосковья (82 304).

Чтобы сдержать распространение коронавируса власти Петербурга намерены ввести ограничение на работу заведений общепита до 23.00. По данным СМИ, это произойдет 26 октября. При этом вводить тотальный локдаун в Смольном не планируют.

Согласно исследованию «Яндекса», пандемия изменила образ жизни петербуржцев меньше, чем у жителей других городов мира. Привычная активность в Петербурге сохранилась на 91%, что соответствует показателям Стамбула и Стокгольма, которые делят с ним первые строчки. Для сравнения, в Москве активность снизилась до 80%, а в Мельбурне и Лос-Анджелесе — до 45%.

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