В России выявили 15 971 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 15 971 случай коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 271 заражение больше, чем накануне.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Воронежской области и республике Бурятия.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 463 306. За последние сутки вылечились 11 428 человек, за все время — 1 107 988. За сутки умерли 290 пациентов, за все время — 25 242. Число активных случаев достигло 330 076.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 40,7 млн человек, 1,1 млн из них умерли, свыше 28,1 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом США (8,3 млн), на втором Индия (7,7 млн), на третьем Бразилия (5,2 млн).