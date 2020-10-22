В России выявили 15 971 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 15 971 случай коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 271 заражение больше, чем накануне.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской и Архангельской областях, Красноярском крае, Воронежской области и республике Бурятия.