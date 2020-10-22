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«Лезешь не в свое дело»: сын фигуранта дела Фургала заявил об избиении

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:40

Тимур Карепов — сын фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрея Карепова — сообщил о нападении в разговоре с изданием Sota. Ему угрожали, требуя молчания.

По словам молодого человека, инцидент произошел 20 октября ближе к полуночи. Его выволокли из машины, заковали в наручники и посадили в Volkswagen темного цвета. «Мне говорили, что я не прав, лезу не в свое дело, что я должен это оставить, что зря я снял видео про свидетеля Першина и так далее», — рассказал он.

Карепов-младший предполагает, что за нападением могут стоять как силовики, так и бандиты. По его мнению, эта ситуация напрямую связана с видеороликом, в котором он делится мыслями о бывшем хабаровском силовике Владимире Першине, который проходит свидетелем по делу Фургала.

«Мне дали понять, что это все произошло именно после того, как я сказал, что Владимир Першин — это предатель, а не свидетель», — говорит он. Ранее сообщалось, что свидетель якобы услышал о причастности Сергея Фургала и Андрея Карепова к заказным убийствам, когда проходил мимо кабинета бывшего губернатора.

Молодой человек отметил, что разговор длился около двух часов и был «достаточно жестким». По его словам, неизвестные пригрозили ему несколькими статьями уголовного кодекса. Он признался, что ему становится страшно за свою жизнь.

Арестованный Андрей Карепов ранее пожаловался на избиения во время доставки на следственные действия. Члены ОНК подтвердили, что мужчина получил травмы в висок и плечо. Его могли избивать с целью получения уличающих показаний на Фургала.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему предъявлены обвинения в организации двух убийств и в организации покушения на убийство в 2004–2005 годах. Экс-глава региона вину не признает. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов, которая не прекращаются и сегодня.

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