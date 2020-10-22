«Яндекс.Еда» запускает доставку продуктов с фермерских рынков в Москве

«Яндекс.Еда» начнет доставлять продукты с фермерских рынков в Москве. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании. На первом этапе партнерство заключили с Даниловским, Усачевским, Москворецким и Ленинскими рынками.

Пока сервис намерен сотрудничать с площадками, у которых есть своя сборка и контроль качества, — это примерно 50 рынков по всей стране. В перспективе к сервису смогут присоединиться и сезонные площадки.

При заказе до 999 рублей доставка с рынков обойдется примерно в 200 рублей, при покупке на сумму более 1,9 тыс. рублей услуга бесплатна. Заказы, по информации vc.ru, доставляют курьеры и водители в радиусе 6-8 километров от каждого рынка.

Источник «Коммерсанта» утверждает, что агрегаторы предлагали операторам рынков запустить доставку еще весной, но тогда не удалось договориться из‑за слишком высокой комиссии, которую просили агрегаторы.

В «Яндекс.Еде» утверждают, что комиссия для рынков сопоставима с той, что платят магазины. По словам собеседника издания, комиссия сервисов составляет 20-35% от суммы заказов, но для рынков она будет ближе к нижней границе.

Доставкой продуктов с пяти московских рынков также занимается сервис «Точка». Основной конкурент «Яндекс.Еды» Delivery Club доставляет заказы лишь из ресторанных корнеров, расположенных на рынках.