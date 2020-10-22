Пропавшие на муниципальных выборах в Петербурге бюллетени нашли через год. На складе в Ленобласти

На складе в Ленобласти нашли пропавшие на муниципальных выборах в Петербурге бюллетени и списки избирателей по 212 избирательному округу. Об этом говорится в группе муниципального образования № 72 «ВКонтакте».

Глава образования Павел Швец рассказал, что им позвонили со склада с вопросом: «вы свои бюллетени забирать будете?». Оказалось, что 1 октября 2019 года глава муниципального избиркома Александр Белов заключил договор аренды со складом в Ломоносовском районе Ленобласти.

Договор был заключен на три месяца, до 31 декабря 2019 года. Документы на склад привез не Белов, а некто Евгений. Затем оба пропали. Склад несколько месяцев безуспешно пытался связаться с арендатором ячейки, пока через 10 месяцев не решил позвонить на телефонный номер муниципалитета.

В ходе голосования 2019 года в муниципальный совет от 212 округа были избраны пять депутатов от Партии роста. Муниципальная избирательная комиссия несколько дней не могла подвести итоги выборов, кандидаты от «Справедливой России», «Единой России» и КПРФ требовали пересчета голосов.