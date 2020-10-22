Мэттью МакКонахи рассказал о пережитом в юности сексуальном насилии

Американский актер Мэттью МакКонахи признался, что в подростковом возрасте несколько раз становился жертвой сексуального насилия. Об этом артист рассказал в своих мемуарах, которые называются «Greenlights» («Зеленые огни»), пишет Variety.

В книге МакКонахи делится историей о своем первом сексуальном опыте: по словам актера, в возрасте 15 лет его принудили к сексу путем шантажа. «Я был уверен, что попаду в ад за секс до брака. Сегодня я просто уверен, надеюсь, что это не так», — написал он.

Также артист рассказывает о ситуации, произошедшей с ним в возрасте 18 лет. Молодой МакКонахи потерял сознание в фургоне и был растлен мужчиной. При этом МакКонахи подчеркивает, что не чувствует себя жертвой. «У меня есть много доказательств того, что мир замыслил сделать меня счастливым», — говорит актер.

В мемуарах МакКонахи рассказывает об отношениях своих родителях и истории своего брака с Камилой Алвес. В частности, актер пишет о смерти своего отца в 1992 году — он умер в возрасте 63 лет от сердечного приступа, случившегося во время секса.

«Я не мог поверить в это. Он был моим отцом. Никто и ничто не могло убить его. Кроме мамы. Он всегда говорил мне и моим братьям: «Мальчики, когда я уйду, я буду заниматься любовью с вашей матерью». И это то, что случилось», — написал МакКонахи.

Недавно стало известно, что британский режиссер Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма «Джентельмены» — полнометражная картина вышла в российский прокат в феврале. Перед премьерой «Афиша Daily» поговорила с исполнителями главных ролей — Мэттью МакКонахи, Мишель Докери и Генри Голдингом.