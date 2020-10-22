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Неизданный фристайл рэпера The Notorious B.I.G. появился в рекламе Pepsi

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:39

Компания Pepsi опубликовала ранее неизданный фристайл рэпера The Notorious B.I.G, который музыкант зачитал в 1997 году незадолго до своей трагической гибели. Видео с музыкальным фрагментом появилось на ютьюб-канале бренда.

По информации TMZ, посвященный любимому напитку рэпера фристайл был записан во время радиопрограммы на станции HOT97 в Нью-Йорке — с тех пор композицию никто не слышал.

Специально для фристайла Biggie Smalls (другой псевдоним музыканта) бренд создал визуализацию — над ней поработала анимационная студия Antnamation. Ролик показывает жизнь Бруклина в 1990-х. Релиз видео приурочили к введению The Notorious B.I.G. в Зал славы рок-н-ролла, оно назначено на 7 ноября.

The Notorious B.I.G. — одна из самых ярких фигур в истории хип-хопа. Он стал известен в начале 1990-х годов, когда выпустил ремикс на сингл Мэри Джей Блайдж «Real Love». В марте 1997 года Кристофер Уоллес (настоящее имя артиста) был застрелен в Калифорнии. Рэперу было 24 года. При жизни Biggie Smalls успел выпустить только один альбом, еще три пластинки вышли после смерти музыканта.

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