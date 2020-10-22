Неизданный фристайл рэпера The Notorious B.I.G. появился в рекламе Pepsi

Компания Pepsi опубликовала ранее неизданный фристайл рэпера The Notorious B.I.G, который музыкант зачитал в 1997 году незадолго до своей трагической гибели. Видео с музыкальным фрагментом появилось на ютьюб-канале бренда.

По информации TMZ, посвященный любимому напитку рэпера фристайл был записан во время радиопрограммы на станции HOT97 в Нью-Йорке — с тех пор композицию никто не слышал.