Стриминговый сервис Quibi закрывается. Он запустился в апреле в разгар пандемии

Стриминговый сервис Quibi, рассчитанный на показ коротких видеороликов и шоу, закрывается из‑за непопулярности у пользователей. Об этом компания сообщает на своем сайте.

Платформа привлекла около 2 млрд долларов финансирования и запустилась в апреле 2020 года, в разгар пандемии. Основатели проекта Джеффри Катценберг и Мэг Уитмен предполагали, что Quibi станет популярен среди молодежной аудитории, предпочитающей просматривать контент буквально на ходу. Но сервис не смог привлечь подписчиков.

В компании предполагают, что причина неудачи проекта — в пандемии коронавируса. По прогнозам создателей платформы, за первый год у Quibi должно было появиться более 7 млн подписчиков. В реальности их оказалось значительно меньше — около 500 тыс. человек. Тем не менее, команда Quibi по-прежнему верит в перспективы рынка премиального короткого контента.

«Quibi не преуспевает. Вероятно, по одной из двух причин: из‑за недостаточно сильной идеи, оправдывающей самостоятельный стриминговый сервис, или из‑за времени. К сожалению, мы никогда не узнаем, но подозреваем, что это была комбинация обеих причин. Обстоятельства запуска во время пандемии — это то, чего мы не могли представить, но другие бизнес-игроки столкнулись с теми же беспрецедентными проблемами и нашли свой путь. Мы этого сделать не смогли», — заключили Катценберг и Уитмен.

«Афиша Daily» рассказывала подробно о Quibi и составила список самых интересных шоу на платформе, прочитать материал можно здесь.