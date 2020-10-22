Британские ученые: женщины в возрасте 50-60 лет более склонны к продолжительному COVID-19

Доктор Клэр Стивс и профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона проанализировали более 4 тыс. случаев COVID-19 и выяснили, что женщины в возрасте 50-60 лет более других предрасположены к продолжительному течению болезни. Об этом сообщил The Guardian.

В целом, женщины в два раза чаще сталкивались с симптомами коронавируса на протяжении месяца и более. Мужчины были склонны болеть так же долго только в возрасте старше 60 лет. Пациенты старше 70 лет испытывают недомогание в течение месяца в 22% случаев — среди молодых людей (от 10 до 49 лет) этот показатель составляет 10%.

Женщины в возрасте от 50 до 60 лет заболевали на продолжительное время в восемь раз чаще, чем девушки младше 30 лет. По предположению ученых, повышенный риск затянувшегося COVID-19 в этом возрасте связан с работой иммунной системы.

«Это похоже на то, что происходит при аутоиммунных заболеваниях. Такие заболевания как ревматоидный артрит, заболевания щитовидной железы и волчанка в два-три раза чаще встречаются у женщин до наступления менопаузы», — отмечают ученые.

Кроме того, исследователи выяснили, что наличие пяти и более симптомов на первой неделе заболевания свидетельствует о повышенном риске длительных проблем со здоровьем. Среди таких симптомов могут быть проблемы с кишечником, нервами и затуманенное сознание. Также вероятность продолжительной болезни увеличивает наличие астмы и избыточный вес.

Недавно иммунологи из США заявили, что иммунитет от коронавируса сохраняется как минимум пять месяцев — антитела, по данным ученых, могут существовать до семи месяцев.