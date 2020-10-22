Натали Портман выпустила книгу с гендер-инклюзивными сказками для детей

Актриса Натали Портман выпустила книгу с гендерно-инклюзивными сказками для детей. Об этом сообщил Independent.

Книга называется «Басни Натали Портман» и состоит из знакомых всем сюжетов, адаптированных под реалии сегодняшнего дня. Среди истории, которые переписала Портман — «Черепаха и заяц», «Три поросенка» и «Сельская мышь и городская мышь».

«Детские книги занимают особое место в нашей жизни, потому что мы читаем их снова и снова, как никакие другие книги. У них есть возможности прививать информацию и ценности как детям, так и родителям. И когда я читала эти книги, я была поражена тем, что классические истории в подавляющем числе — о мужских персонажах», — рассказала актриса.

По словам Портман, она хотела сохранить и обновить знакомые истории таким образом, чтобы они отражали современную культуру, учитывающую «множество гендеров, и не только преимущественно мужской мир».

При создании книги актриса стремилась подчеркнуть такие ценности как сочувствие, доброта и забота о планете. По ее мнению, «Басни Натали Портман» похожи на «любовную записку» для ее детей, в которой она говорит с надеждой о том, что они будут делать в этом мире.