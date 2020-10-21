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Режиссер Клод Лелуш назвал коронавирус «главной звездой» своего прощального фильма

Анастасия Цой
Сегодня в 22:07

Французский режиссер Клод Лелуш назвал коронавирус «главной звездой» своего прощального фильма, который будет называться «Любовь лучше, чем жизнь» и выйдет в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«В него (фильм — Прим. ред.) также войдут отснятые мной манифестации «желтых жилетов», забастовки общественного транспорта и опустевший в дни карантина Париж. Пока не знаю, чем закончится моя лента, но надеюсь, что любовь победит пандемию», — рассказал Лелуш.

По его словам, пандемия коронавируса должна заставить людей задуматься о том, каким должен быть новый мир, и научить ценить простые вещи: например, бокал вина в кафе или просмотр фильма в кинотеатре.

Новый фильм будет состоять из двух частей, в одной из которых сыграет один из любимых актеров Лелуша Жан-Луи Трентиньян.

«Любовь лучше, чем жизнь» станет последним фильмом режиссера, на пенсии он собирается «передать то, чему научился, молодому поколению». Для этого Лелуш создал киноателье в Боне.

Режиссер также назвал лучшие по его мнению фильмы в истории кинематографа. Это «Поющие под дождем» Стэнли Донена, «Летят журавли» Михаила Калатозова и все картины Чарли Чаплина.

Среди самых известных работ Клода Лелуша — «Мужчина и женщина», принесшая ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар», «Уйти, вернуться», «Приключение — это приключение» и «Отверженные».

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