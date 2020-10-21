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Папа римский призвал узаконить гей-браки, вышел трейлер «Mank» и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:30

В России за сутки выявили 15 700 случаев коронавируса, умерли 317 человек.

На 70-м году жизни скончался бывший председатель патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов. Причиной смерти стало хроническое заболевание, а не коронавирус, с которым его госпитализировали несколько месяцев назад, заявили в РПЦ.

Мэр Екатеринбурга заявил, что «можно и нужно» выталкивать из общественного транспорта людей без защитных масок. В пресс-службе пояснили, что таким образом глава города призывает соблюдать масочный режим.

На МКС за один вечер сломались туалет, кислородная система, микроволновка и задымился пылесос. Все неисправности удалось устранить за ночь, и экипаж не подвергся опасности.

В конкурсную комиссию, отбирающую кандидатов на пост мэра Магадана, не подали ни одной заявки. «Я продолжаю выполнять обязанности мэра. Думой будет объявлен новый срок проведения конкурса», — сказал действующий глава города.

Папа римский призвал узаконить однополые союзы. По мнению понтифика, гомосексуалы не должны быть брошенными и несчастными из‑за своей ориентации: «Они дети Божьи и имеют право на семью».

Медики обнаружили в человеческом теле новый орган. Это пара крупных слюнных желез, находящихся почти в центре головы и обеспечивающих, как предполагают ученые, смазку и защиту носоглотки и зева.

Борис Гребенщиков выпустил альбом «Услышь меня, хорошая», в который вошли как каверы известных песен, так и его собственные композиции. Пластинку выложили на сайте «Ночлежки», чтобы поддержать благотворительную организацию.

Телеканал HBO выпустит экранизацию романа норвежского писателя Ю Несбе «Сын» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Режиссером сериала выступит Дени Вильнев, а шоураннером — Ленор Зион, продюсировать проект будут создатели «Мира Дикого Запада».

Вышел полноценный трейлер фильма «Mank» Дэвида Финчера, который расскажет о сценаристе «Гражданина Кейна» Хермане Манкевиче. А Первый канал представил трейлер второго сезона сериала «Метод» с Паулиной Андреевой и Александром Петровым в главных ролях.

В декабре более 900 культовых вещей из фильмов будут разыграны на онлайн-торгах в рамках ежегодного аукциона Prop Store. Среди лотов — глянцевые ботфорты Джулии Робертс из «Красотки», бомбер Тома Круза из «Лучшего стрелка», механическая голова пришельца из «Чужого» и костюм Нео из «Матрицы».

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране фильм Стэнли Кубрика «Сияние». Специальный показ пройдет в кинотеатре «Формула Кино Европа» 27 октября в 20.00. Картину представит кинокритик Егор Москвитин.

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