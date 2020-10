Пол Маккартни анонсировал новый альбом «McCartney III»

По информации God Is in the TV, Маккартни записал материал для новой пластинки во время локдауна.

«У меня была возможность писать и заниматься музыкой — начинать песни, заканчивать песни. У меня было несколько небольших вещей, которые нужно было написать, и это дало мне время закончить некоторые песни, на которые не хватало времени», — рассказал Маккартни.

Альбом, по данным Rolling Stone, был записан в английском графстве Сассекс на ферме Маккартни. Первой композицией, над которой начал работать артист, стал неизданный трек 1990-х годов «When Winter Comes».

«Каждый день я начинал записывать один из инструментов, на котором написал песню, и затем постепенно накладывал это одно на другое — это было очень весело. Это было скорее о создании музыки для себя. <…> Я просто делал то, что мне нравилось. И понятия не имел, что из этого получится альбом», — признался Маккартни.

В августе Пол Маккартни рассказал о причине распада легендарной группы The Beatles, участником и сооснователем которой он был. По словам музыканта, коллектив распался из‑за «семейной ссоры».