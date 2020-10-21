Песни бывшего участника «ДДТ» признали экстремистскими

Минюст признал две песни группы «Электрические партизаны», основанной бывшим участником «ДДТ» Вадимом Курылевым, экстремистскими. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Железнодорожный районный суд Пензы усмотрел в композициях «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)» призывы к насильственным действиям против власти и ее представителей, а также положительную оценку идеологии насилия. Роскомнадзору постановили заблокировать доступ ко всем ссылкам на песни в интернете.

Группа «Электрические партизаны» появилась на основе существовавшего с 1999 года проекта Вадима Курылева «Курылев-бэнд». Коллектив не имеет постоянного состава и исполняет гитарный рок. Тексты группы отражают социально-протестные настроения, автором большинства песен выступает Курылев.

Вадим Курылев входил в состав группы «ДДТ» с 1986 по 2002 год, он был басистом, а затем гитаристом коллектива. Также Курылев писал аранжировки многих песен. Послушать новый трек «ДДТ», посвященный фильму «Доктор Лиза», можно здесь.