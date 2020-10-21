Владимир Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда и выпил за его здоровье

Владимир Путин ко дню рождения режиссера Никиты Михалкова подписал указ о присвоении ему звания Героя Труда. Документ опубликован на сайте президента России.

Михалков получил звание «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу», причем не только как режиссер, но и как общественный деятель.

Кроме того, Путин и Михалков выпили по бокалу шампанского по видеосвязи в честь дня рождения режиссера. «Хочу вас еще раз поздравить и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, но чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье», — сказал Путин.

«Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете, все понимаете. Я, поверьте, искренне предан без лести», — ответил Михалков.