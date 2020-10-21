Владимир Путин присвоил Никите Михалкову звание Героя Труда и выпил за его здоровье

Владимир Путин ко дню рождения режиссера Никиты Михалкова подписал указ о присвоении ему звания Героя Труда. Документ опубликован на сайте президента России.
Михалков получил звание «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу», причем не только как режиссер, но и как общественный деятель.
Кроме того, Путин и Михалков выпили по бокалу шампанского по видеосвязи в честь дня рождения режиссера. «Хочу вас еще раз поздравить и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, но чисто символически хочу поднять этот бокал за ваше здоровье», — сказал Путин.
«Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете, все понимаете. Я, поверьте, искренне предан без лести», — ответил Михалков.
Никита Михалков снял около 30 фильмов, включая «Неоконченную пьесу для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родню», «Утомленных солнцем», «Сибирского цирюльника», «12». В последние пять лет он продюсировал известные российские картины: «Экипаж», «Движение вверх», «Т-34» и другие.
Михалков — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Последнюю награду — орден первой степени — он получил в 2015 году. В 2018 году он был доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина и президента Владимира Путина во время их предвыборных кампаний.
В этом году режиссер появлялся в новостях из‑за своих спорных высказываний: сначала он заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс планирует чипировать человечество (он также ответил критикам этой теории), а потом рассказал, что протестующих в Беларуси добавляли на фото с помощью компьютерной графики.