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Боты в Telegram создали 100 тыс. фейковых порно фото. Обычно в них загружали снимки знакомых женщин

Семён Гудошников
Сегодня в 17:29

В Telegram нашли сеть ботов, которые по запросу пользователей генерируют порнографические дипфейки. Об этом пишут Би-би-си и The Verge со ссылкой на отчет компании по кибербезопасности Sensity.

Согласно исследованию, через сеть ботов к июлю 2020 года были сгенерированы более 100 тыс. фейковых изображений обнаженных женщин без их ведома и согласия. Примерно 70% фотографий были загружены пользователями из России и СНГ.

В опросе, проведенном в одном из каналов, 63% пользователей заявили, что использовали сервис для создания обнаженных фото своих знакомых, 16% — для порнографических изображений звезд и 7% — чтобы «раздеть» случайных людей из интернета. Некоторое количество дипфейков включают фотографии несовершеннолетних.

Ботов можно использовать бесплатно, но тогда они генерируют изображения с водяными знаками. Чтобы снять их, нужно заплатить комиссию. «Тариф для новичков» позволяет за 100 рублей создать 100 порнографических изображений в течение недели.

Би-би-си загрузила в сервис фотографии нескольких человек с их согласия. Ни один из результатов не получился достаточно реалистичным, а на одном изображении у женщины пупок оказался в области груди.

Администратор сервиса, представившийся как «P», сказал Би-би-си, что это развлечение, которое не несет в себе насилия. «С его помощью никто не будет никого шантажировать, поскольку качество нереалистичное», — пояснил он, добавив, что команда следит за появлением фото несовершеннолетних и блокирует пользователей, которые загружают их в сервис.

Для генерации обнаженных фотографий боты используют программное обеспечение, известное как DeepNude. Впервые об этом сервисе стало известно в июне 2019 года, но уже через несколько дней его создатели решили закрыть проект. Они заявили, что вероятность неправильного использования программы слишком высока, и мир пока не готов к ней. С тех пор, по данным Sensity, DeepNude подвергся обратной инженерии, и теперь его код можно найти в открытых хранилищах данных и на торрент-сайтах.

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