Сапоги из «Красотки», костюм Нео из «Матрицы» и другие культовые вещи выставят на онлайн-аукцион

В начале декабря более 900 культовых вещей из фильмов будут разыграны на онлайн-торгах в рамках ежегодного аукциона Prop Store. Об этом сообщает издание Dazed.

Среди лотов — глянцевые ботфорты, которые носила Джулия Робертс в «Красотке», бомбер Тома Круза из «Лучшего стрелка», а также механическая голова пришельца из фильма Ридли Скотта «Чужого» 1979 года. Предметы для аукциона отбирает основатель и генеральный директор Prop Store Стивен Лейн. Его коллекция пополняется благодаря знакомым кинематографистам, актерам и членам съемочных групп.

«У нас более 900 предметов более чем из 350 фильмов и телешоу. Мне очень сложно выделить, что лично мне нравится больше. Я большой поклонник «Звёздных войн», поэтому есть несколько вещей из этого фильма», — отметил Лейн.

Например, в этом году на продажу будет выставлен меч Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн: Месть ситхов». Его оценили в 155 тыс. долларов. А шляпу Джокера в исполнении Джека Николсона из фильма «Бэтмен» 1989 года планируют продать почти за 39 тыс. Также в числе лотов есть костюм Нео из «Матрицы», стоимость которого оценивается в интервале от 52 до 78 тыс. долларов.

Аукцион пройдет в прямом эфире 1 и 2 декабря. Зарегистрироваться на участие в аукционе можно здесь.