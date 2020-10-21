В теле человека нашли новый орган

Команда ученых под руководством Войтера Фогеля из Нидерландского института рака обнаружила в человеческом теле новый орган. Об этом пишет Naked Science, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Radiotherapy and Oncology.
Этот орган — пара крупных слюнных желез, находящихся почти в центре головы (именно из‑за такого расположения они до сих пор оставались незамеченными).
Железы обнаружили, когда медики делали ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией) пациенту с раком простаты. Во время этой процедуры меченая радиоактивными изотопами глюкоза позволяет обнаружить и визуализировать опухоль в организме.
Однако глюкоза поглощается не только опухолью, но и некоторыми органами, тем самым делая их заметными на снимках. В том числе становятся видны три крупные пары слюнных желез: околоушная, подчелюстная и подъязычная.
Фогель и его коллеги заметили четвертую пару крупных желез, которая скрывается в глубине носоглотки. Ученые назвали эти железы трубными, потому что они находятся за трубным валиком. Позже они проверили свое открытие на еще сотне пациентов, а также при вскрытии двух тел — мужского и женского.
Авторы исследования предполагают, что железы обеспечивают смазку и защиту носоглотки и зева.