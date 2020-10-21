Вышел полноценный трейлер фильма «Манк» Дэвида Финчера

Это черно-белая картина, рассказывающая о сценаристе Хермане Манкевиче, который написал сценарий фильма «Гражданин Кейн». Действие разворачивается в 30-е годы, главные роли исполнили Гэри Олдман («Темные времена», «Прачечная») и Аманда Сейфрид («Первая реформатская церковь», «Твин Пикс»). Вместе с ними в фильме снялись Лили Коллинз, Арлисс Говард, Том Пелфри, Чарльз Дэнс и другие.

«Новый взгляд на Голливуд 30-х годов через глаза едкого социального критика и сценариста-алкоголика Хермана Манкевича, который спешит закончить сценарий «Гражданина Кейна» для Орсона Уэллса», — говорится в синопсисе фильма.

Сценарий «Манка» написал ныне покойный отец режиссера Джек Финчер. Для Дэвида Финчера это будет первый фильм после «Исчезнувшей», выходившей в 2014 году.

В июне продюсер картины Эрик Рот рассказал, что она снята в стиле 1930-х годов — «золотого века Голливуда», и пошутил, что «человек шесть это точно оценят».