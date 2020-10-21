«Это войдет в анналы»: сенатор в Бразилии попытался спрятать в трусах 6000 долларов во время обысков

Бразильские полицейские из отдела по борьбе с коррупцией задержали сенатора штата Рорайма Чико Родригеса. Во время обыска он попытался спрятать часть денег у себя в трусах, передает Sky News.

14 октября в особняке чиновника провели обыск по делу о хищении средств из госбюджета, выделенных на борьбу с коронавирусом. В ходе осмотра у него нашли около 13,5 тыс. долларов, причем почти половину этих денег сенатор пытался спрятать между своих ягодиц и в трусах.

По словам правоохранителей, во время обыска Родригес вел себя странно. Потом, когда он попросился в туалет, один из офицеров заметил странную прямоугольную выпуклость на его шортах. Оказалось, что там у чиновника спрятаны почти 6000 долларов.

Бразильцы начали распространять эту новостью под вирусным хештегом #PropinaNaBunda. Многие посчитали, что эта история «войдет в анналы».