Из‑за оттока мигрантов российские компании столкнулись с нехваткой курьеров и таксистов

Около 40% компаний, нанимавших на работу мигрантов, пожаловались на нехватку рабочей силы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). В ближайшее время из‑за отъезда мигрантов 15% организаций придется оперативно искать новый персонал.

Эксперты отмечают особенно острый дефицит курьеров и водителей такси. Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров отмечает, что из‑за повторного перехода на удаленку растет количество заказов в интернет-магазинах, но курьеров больше не становится. «Не едут люди из дальних регионов в Москву, чтобы работать курьерами, потому что жить им негде, социальных связей тоже нет», — поясняет он.

Нехватку персонала на рынке такси Захаров объясняет тем, что все, желающие работать таксистами, уже работают ими. «Всех представителей ближнего зарубежья, кого можно нанять, уже наняли», — добавляет он.

Отток мигрантов из мегаполисов, по мнению экспертов, может пойти на пользу региональным компаниям. Впервые за долгое время они получат шанс пополнить свои вакансии высококвалифицированными кадрами.

Согласно опросу ЦСР, 40% компаний видят преимущество в найме мигрантов в возможности экономить на зарплате. 35% респондентов отметили их большую результативность, 19% заявили о меньшем проценте увольнений среди иностранцев.

Среди минусов при найме мигрантов работодатели называют бюрократические сложности их трудоустройства (37%), необходимость оплачивать их транспорт и жилье (27%), разницу в менталитете (19%), большую текучесть кадров (19%) и языковой барьер (16%).

По данным МВД на сентябрь 2020 года, в России находится 7 млн мигрантов, из которых 4 млн являются трудовыми. Сергей Собянин недавно заявил, что число трудовых мигрантов в Москве сократилось в 2020 году на 40%. В Совфеде, чтобы компенсировать дефицит мигрантов, предложили использовать осужденных к принудительным работам.

10 октября более 50 докладчиков, среди которых известные музыканты, актеры, общественные деятели, политики и экоактивисты, обсудили проблемы климатического кризиса и изменения климата в рамках мероприятия «Обратный отсчет» от TED. Глобальная дискуссия, состоящая из 5 сессий («Срочность», «Руководство», «Трансформация», «Прорыв» и «Действия»), сочетала в себе передовые научные исследования и действенные вдохновляющие идеи. Подробнее — в специальной коллекции мультимедийного сервиса Okko с лучшими лекциями TED с «Обратного отсчета».