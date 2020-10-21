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Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Сияние» Стэнли Кубрика

Анастасия Цой
Сегодня в 15:32

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране фильм Стэнли Кубрика «Сияние», снятый по одноименному роману Стивена Кинга.

Специальный показ пройдет в кинотеатре «Формула Кино Европа» 27 октября в 20.00. Картину представит кинокритик Егор Москвитин. Купить билеты можно здесь.

По сюжету «Сияния» незадачливый писатель Джек Торранс с женой и сыном отправляется зимовать в пустой отель в горах Колорадо. Но вместо того, чтобы в уединении писать новый роман, он раз за разом отбивает на машинке фразу «Джек работает, а не играет, он становится скучным и вялым». А потом и вовсе сходит с ума в компании злобных призраков и становится кровожадным убийцей с топором в руках.

Главные роли в фильме, вышедшем в 1980 году, сыграли Джек Николсон и Шелли Дюваль. «Сияние» регулярно занимает первые места в различных рейтингах, оценивающих лучшие хорроры в истории кинематографа: так, два года назад издание IndieWire назвало его лучшим фильмом ужасов за все время.

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