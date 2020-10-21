В России на фоне пандемии запустили проект в поддержку этичного бизнеса

В России запустился проект «Карантин кончится» — сайт, рассказывающий об отечественных этичных и социально ответственных компаниях. Его создали журналисты и активисты, чтобы поддержать бизнес в период пандемии.

На сайте есть несколько видов помощи проектам: например, можно купить товар локальной марки на специальном маркетплейсе. Также компании можно поддержать пожертвованием, которое будет направлено на аренду и другие рабочие цели.