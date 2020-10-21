Борис Гребенщиков выпустил альбом «Услышь меня, хорошая». Его можно послушать на сайте «Ночлежки»

Музыкант Борис Гребенщиков выпустил альбом «Услышь меня, хорошая».

«Услышь меня, хорошая» — это сборник песен, многие из которых поют из поколения в поколение за столом на дружеских посиделках. В альбоме есть как народные песни и песни известных авторов в исполнении Бориса Гребенщикова, так и его собственные композиции: песня из «Весны на Заречной улице», «То не ветер ветку клонит», «Крутится-вертится шар голубой», «Славное море, священный Байкал», а также «Катя-Катерина» на стихи и музыку БГ, «Дом» на стихи Олега Григорьева и «Таруса» с грустными словами Николая Заболоцкого.

Послушать и скачать альбом можно бесплатно на сайте благотворительной организации «Ночлежка». Там же каждый желающий может оформить разовое или регулярное пожертвование, чтобы помочь бездомным людям.

«Мы отдали альбом в фонд «Ночлежка», чтобы таким образом помочь людям, которые по тем или иным причинам оказались без дома, на улице. Все в свободном доступе, можете скачивать бесплатно. А можете пожертвовать что‑то, чтобы помочь этим людям. И я вам буду очень благодарен», — говорит в своем обращении Гребенщиков.

В июне Борис Гребенщиков выпустил альбом «Знак огня». Рецензию «Афиши Daily» на него можно прочитать здесь.

До этого музыкант запустил цикл «Песни для интересного времени», в который, к примеру, вошла песня о самоизоляции «Не выходи за дверь».