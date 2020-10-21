Текаши 6ix9ine обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней в 2015 году

Девушка, имя которой не уточняется, подала в суд на Текаши 6ix9ine. Она утверждает, что рэпер применил к ней сексуальное насилие на вечеринке в 2015 году, когда ей было 13 лет. Об этом пишет TMZ со ссылкой на заявление пострадавшей.

В 2015 году 6ix9ine, которому тогда было 18 лет, опубликовал в инстаграме три видеоролика, на одном из которых он «хлопал по ягодицам» 13-летнюю, занимавшуюся в это время оральным сексом с другим совершеннолетним, Такуаном Андерсоном, а также сам изображал половой контакт с ней.

За публикацию этих видео в 2018 году рэпера приговорили к четырем годам условно и тысяче часов общественных работ. Артист тогда признал вину.

Заявительница утверждает, что она и есть та девушка из роликов, и обвиняет Текаши в сексуальном насилии, которое выразилось в откровенном и унизительном ощупывании ее ягодиц.

По словам пострадавшей, на вечеринке ее накачали алкоголем и наркотиками и она не могла дать согласия на запись. Кроме того, она заявила, что за два или три месяца до вечеринки Андерсон изнасиловал ее.

В судебных документах сказано, что истец в результате происшествия получила тяжелые эмоциональные и психологические травмы. В свою очередь поведение Текаши в иске описывается как умышленное и злонамеренное.

Адвокат 6ix9ine Лэнс Лаззаро заявил, что будет энергично защищать своего клиента от выдвинутых обвинений. Он отметил, что девушка решила подать в суд лишь спустя пять лет после происшествия.