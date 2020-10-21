Паулина Андреева и Александр Петров в трейлере второго сезона сериала «Метод»

Вышел первый трейлер второго сезона российского сериала «Метод». В главных ролях — Паулина Андреева, Александр Петров, Константин Хабенский и другие.
События второго сезона происходят через год после смерти детектива Родиона Меглина. Есения Стеклова, у которой теперь есть муж и ребенок, возвращается к работе, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Ей предстоит вспомнить все, чему ее учил герой Константина Хабенского. К тому же маньяк начинает охоту за ней и ее дочкой.
Премьера второго сезона — 8 ноября на Первом канале. Режиссер — Александр Войтинский, продюсеры — Константин Эрнст и Александр Цекало.
В 2017 году стриминговый сервис Netflix купил права на показ «Метода». Рецензию «Афиши Daily» на первый сезон сериала можно прочитать здесь.