Чубайс может уйти из «Роснано», чтобы «заняться Арктикой»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть свой пост и «заняться Арктикой». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что Чубайс уже получил предложение «заняться Арктикой», но подробностей не раскрыли. Знакомый главы госкорпорации отметил, что «обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент».

В пресс-службе «Роснано» заявили, что Чубайсу нравится Арктика, «но полярником он себя вряд ли видит». Там также напомнили, что сейчас по поручению правительства разрабатывается стратегия госкорпорации до 2024 года.

Позже Чубайс сам прокомментировал информацию о своем уходе. «Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал он в Facebook.

Один из собеседников «Медузы» отметил, что решение об отставке Чубайса принял лично Владимир Путин, а Арктика — лишь один из обсуждаемых вариантов. По словам другого источника, этот вопрос пока остается открытым.

Анатолий Чубайс возглавляет «Роснано» с 2008 года. Его уход рассматривается параллельно с идеей масштабной реформы институтов развития, в том числе самой госкорпорации.